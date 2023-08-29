依照規劃進度來看，全案目標預計在2025年第一季起逐步加入量產，將對公司未來整體營運帶來正面的挹注。

倉佑表示，近年來公司積極落實多元產業市場應用布局、多角化經營策略發展，同時進行內部包括機加工技術開發升級、製程模擬軟體設計精進等重要策略執行，具體成果逐步展開。

根據國外研究機構Acumen Research and Consulting報告指出，全球汽車變速箱市場規模從2022年起將以年複合成長率5.8％的速度放大，至2030年將達2,436億美金，又根據國外研究機構Transparency Market Research報告指出，預估2022年全球電動車變速箱市場規模約為82億美金，且以年複合成長率23.7％的速度成長，至2031年將達554億美金，且用以提高整體性能和經濟性的傳動系統，為品牌車廠朝向電動車技術進程的驅動來源，有利於倉佑業務良好的開拓環境。

倉佑成立逾38年以來，聚焦深耕在各項自動變速箱、重型卡車離合器、與產業機械等傳動系統的關鍵零組件，營收比重逾7成主要來自於汽車產業中之OEM、AM/OES市場領域，全球客戶包括BorgWarner、Valeo、Magna等。

展望2023年下半年，倉佑表示，儘管疫情打亂整體汽車產業供應鏈的生產與銷售腳步、以及整體車市結構轉向新能源車市場，加上倉佑近年來積極調整業務接單策略，短期對整體營收規模放大受限，但從集團累計今年前7月8.73億元來看，由於訂價策略調整效益展開，有望助力今年整體營運毛利率表現持續精進。

另，在手訂單可量產的預視單來看，倉佑表示，已明顯感受到主要汽車客戶加大應用於新能源車車款、電動車車款之傳動系統中關鍵零組件升級的開發合作機會，期待未來隨著新產品、新訂單、新產能三箭齊發推進下，挹注公司整體營運更上一層樓。