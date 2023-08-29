銀行為了推銷信用卡、貸款等消金商品，大量使用電話行銷，經常引發民怨，銀行公會已修改「電銷應遵循原則」，新增五大規定，對此，銀行反應兩極，有銀行認為，將使業務推動更艱難。

莊琇媛表示，目前各家銀行對此措施反應都不太一致，是否真的會受影響，兩方立場均有不同銀行表達意見，銀行公會會作一致處理後再送金管會最終版本。

莊琇媛表示，主要強化二大重點，一、業者首次致電給民眾時，應先主動告知是哪家銀行、如何取得的電話來源，讓民眾知悉。例如是因為信用卡戶、存款戶而取得手機號碼，又或是隨機撥號。二、電銷時，銀行業者應需詢問民眾(受話人)是否願意接受電銷，若民眾表明不願意，業者需立即掛斷電話、停止行銷。

銀行局主秘侯立洋補充，客戶是銀行重要的資產，為保障客戶免受銀行行內電話行銷騷擾，降低電話行銷衍生的爭議，金管會在今年的五月請公會就電話行銷實務執行面來提出應遵循原則，以降低客訴爭議。

侯立洋指出，銀行公會除了召開多次會議研商，也參考國發會今年6月公布的「拒絕商業行銷指引」，配合修正「電話行銷應遵循原則」，銀行公會在8月底提報理事會通過後再函報金管會，業者提到相關調整涉及系統調整，所以建議給予業者九個月的調整期，因此在銀行公會回報條文修正之後，會提供業者一定的調整期，預計在明年上半年實施。