寶一近期爆量大漲被列為警示股，29日公布7月自結營收0.53億元，年增29％，稅後純益700萬元，年增4.5倍，EPS0.109元，年增4.1倍；第二季營收1.66億元，年增42％，稅後純益0.28億元，年增13倍，EPS0.4元，年增19倍。寶一自結前七月營收3.8億元，年增49.09％；前七月稅後純益0.4億元，EPS0.58元，營收與獲利均表現亮眼。

寶一早期以特殊合金薄鈑金屬件製造為主，專攻飛機AM市場，後專注於發動機高溫段零組件，經累積多年經驗後，已具備各項熟練生產精密技術，也是國際航空引擎市場中不可缺的一環。

法人表示，寶一受惠最大客戶Safran預估Leap引擎交貨量，今年將達到1,700台，較去年的1,136台，年增幅達49%，上半年已交785台，達成率46％；再以空巴A320 neo交機數推估，預估寶一今年營收年增率上看35％。