雙颱接力報到！「蘇拉」颱風近逼南台灣，「海葵」颱風緊跟在後，中國信託金融控股公司旗下台灣人壽與中國信託產險提醒民眾做好防颱措施，台灣人壽已成立緊急應變小組，即時啟動各項關懷服務及快速理賠。

因應雙颱發威可能帶來大雨災損，台灣人壽啟動「快速理賠服務及預付醫療保險金｣、「續期保費緩繳三個月」、「保單借款利息緩繳六個月」、「補發保單工本費優惠」及「展延房屋貸款本金及利息一年」；中國信託產險則成立「颱風災損服務中心」，啟動快速理賠暨緊急應變關懷服務。

台灣人壽表示，颱風期間台灣人壽第一線的客戶服務人員維持正常服務，亦會密切注意颱風動態，加強各地服務通報機制，主動查詢比對受災保戶及關懷聯繫，若颱風災害符合保單理賠條件之傷亡保戶，即啟動快速理賠服務及預付醫療保險金，所需文件後補即可，而身故件及失蹤件也將從寬認定。

台灣人壽保戶可至各地7-ELEVEN的ibon使用「便利賠」，或台灣人壽官網「龍e賠」線上服務申請，全年無休不受時間及空間限制，只要依系統操作隨時均可上傳資料申請理賠，再將正本寄回台灣人壽總公司即可完成申請。