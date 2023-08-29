【LIVE直播】侯友宜參與「雞籠中元祭」 與民眾互動拉近距離｜2023.08.29 @ChinaTimes

國民黨總統參選人侯友宜29日下午在基隆市立法委員參選人林沛祥陪同下，到基隆市廟口奠濟宮參拜，他在上香參拜後表示，他向奠濟宮主祭的開漳聖王祈求，兩岸能夠共榮共好，讓台灣能夠安定，才能讓店家賺錢賺得笑呵呵。接著侯友宜也在林沛祥及基隆市議員蔡旺璉、宋瑋莉、郭美秀、藍敏煌等人一起到吳家鼎邊趖品嘗鼎邊趖、滷肉飯等。

侯友宜傍晚來到基隆奠濟宮參拜，主委謝文賢表示，侯友宜今天特地來參拜，他與所有委員預祝，侯友宜、林沛祥高票當選總統、立委。隨後，侯友宜也與謝文賢、林沛祥，及黨籍議員，到廟口前夜市，品嚐鐤邊趖及各式小吃，並於後參加基隆一年一度的盛事，中元祭放水燈遊行，現場許多民眾見到侯友宜都熱情高喊總統好。

侯友宜說，他希望兩岸可以和平，台海穩定、世界放心；同時也希望台灣經濟發展國際化、大家投資台灣產業，更重要的是更多觀光客來到台灣、來到基隆廟口，讓所有人賺大錢。