洛杉磯道奇宣布明星投手岡索林（Tony Gonsolin）將於本周末接受右手肘韌帶重建手術（Tommy John），他上季是16勝1負、自責分率2.14的強力投手，本季慘跌至8勝5負、自責分率4.98。岡索林本月中進入傷兵名單，他現在開刀表示明年球季也跟著報銷，最快只能在2025年回歸。

總教練羅伯茲（Dave Roberts）解釋岡索林大半球季都被手肘問題困擾，就算他還能投球，現在的戰力也幫不上忙。岡索林苦撐下去的原因是他的合約有激勵條款，登板28場才能領到全額（年薪325萬美元，出勤獎金最多300萬美元），他最後停在20場，羅伯茲雖然同情他但也沒辦法。

道奇例行賽第81勝到手，確定本季達陣5成勝率，在國聯西區遙遙領先，失去岡索林對剩餘球季影響不大。道奇的先發輪值還有柯蕭（Clayton Kershaw）、藍斯林（Lance Lynn）、烏瑞亞斯（Julio Urías）、米勒（Bobby Miller）。

今年大聯盟已有超過10位投手進行TJ手術，包括光芒左投麥克拉納漢（Shane McClanahan）、白襪韓崔克斯（Liam Hendriks）、遊騎兵迪葛朗（Jacob deGrom）、水手左投羅比雷（Robbie Ray）等明星投手都挨刀，天使球星大谷翔平也可能需要進行第2次TJ手術來修復右肘韌帶。