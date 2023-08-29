共同社29日報導說，日本首相岸田文雄無法走出內閣支持率低迷的困境。個人編號卡相關問題、物價飆升、自民黨議員醜聞成為拖累，岸田面臨「三大難題」。雖然他將透過內閣改組和自民黨高層人士調整、全面討論經濟對策來探索發起反攻，但是能否實現尚難預料。

「我將在認真傾聽國民呼聲的基礎上，對於無法延後的問題逐一給出回答。」岸田28日傍晚在首相官邸，對於媒體有關支持率低迷的提問，他給出了老套的說辭。

日本新聞單位近期的輿論調查結果顯示，岸田內閣不支持率超過了支持率。理由顯然在於「三大難題」。

在共同社19日、20日實施的輿論調查中，回答稱在個人編號問題的應對上，岸田「未能發揮」領導能力的占79.8％。對於9月底到期的抑制汽油價格的政府補貼，回答稱10月以後「有必要」繼續的占75.3％。

關於東京電力福島第一核電站處理水（核汙水）排放入海，認為政府的說明「不充分」的占81.9％。有前閣僚指出，內閣支持率低迷與「政府在處理水上的應對也有關係」。

針對陷入低迷的政權，在野的立憲民主黨政務調查會長長妻昭嚴厲指出：「發生問題之際，看不到首相的應對方針。」共產黨書記局長小池晃批評說：「在個人編號問題上，對於以廢除保險證為前提推進的做法，批評意見很大。在應對物價飆升方面，政府也沒有推出具體措施。」

對於被迫防守的岸田而言，有可能成為打開局面的一招是，正在探討大致於9月中旬實施人事調整。自民黨資深人士期待岸田「通過錄用女性和年輕人打造出面貌一新的感覺」。

9月討論的經濟對策的規模也很重要，但日本財務省消息人士表示：「很難認為會有新冠疫情下的那種巨大規模。」另一方面，若國民無法實際感受到家庭經濟負擔減輕，那麼不滿的矛頭將再次對準岸田政權。自民黨幹部嘆息說：「想出提升支持率的方法並不容易。」