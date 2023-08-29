法國司法部長杜彭-莫瑞提今天透露，今年6月底一名法國青少年在首都巴黎近郊遭警方攔車盤查時槍擊身亡而引爆的全國連日暴動，至今已有接近2000人因暴動期間行為被判有罪。

法新社報導，杜彭-莫瑞提（Eric Dupond-Moretti）先前曾呼籲法國各地法官對這場2005年以來法國最嚴重都會暴力動亂做出「迅速、堅決及系統性」的回應，此後法國許多法院對暴動嫌犯採取快速審判。

杜彭-莫瑞提今天告訴法國RTL電台，在全國受審的2107名嫌犯當中，有1989人被判有罪，其中1789人被處以有期徒刑。

他表示：「我呼籲法官堅決行事，他們也回應我的請求。這關乎能否恢復法律與秩序。」

杜彭-莫瑞提還指出，在4晚暴動期間，全法國有20處司法設施遭到破壞，造成納稅人損失500萬歐元（約新台幣1億7200萬元）。

這波暴動始於6月27日，當時一名法國警察在巴黎西郊攔車盤查時，開槍將一名17歲北非裔少年擊斃。之後法國當局連續幾晚出動約4萬5000名維安人員，包括菁英特警和裝甲車輛，才將暴動平息。