香港經濟日報報導，拼多多表示，2023年上半年線上行銷服務及其他收入為379.3億元，年增50％，期內交易服務收入年增1.3倍，至143.5億元。

拼多多執行董事兼執行長趙佳臻表示，拼多多在上一季建立「百億生態」專項，把平台資源優先向優質商家和商品傾斜。該專項正帶領平台中小企業和優質商家提質增效，進而帶動平台整體服務效率與品質的提升。

此外，拼多多加碼研發投入，2023年第二季研發投入逾27億元，創歷史新高，2022年同期為26.1億元。