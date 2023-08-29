時隔20年，商業超音速飛行的回歸又近了一步，大噪超音速公司(Boom Supersonic)的技術原型機XB-1已完成地面測試，並獲得美國聯邦航空管理局(FAA)的實驗適航證書。

新阿特拉斯(New Altas)報導，如今的戰鬥機都有超音速的能力，但是客機卻沒有。其實50年前是有超音速客機，也就是英法合作的協和式飛機(Concorde)，然而超音速的音爆問題，使得協和式飛機的航線只能在大西洋兩岸飛行，實用性無法擴展。隨著2003 年協和式客機的退役後，超音速客機也就結束了。

如今，新創企業大噪公司再次挑戰商用超音速客機，名為「序曲」(Overture)，他們正在開發序曲飛機的機體和機翼設計，希望有效降低噪音，而技術基礎就是XB-1技術原型機。

Boom's XB-1 supersonic prototype starts taxi tests

XB-1的尺寸大約是序曲客機的三分之一，目的是減噪技術實證。採用碳複合材料和鈦合金製作，長度21公尺，翼展5.2公尺，為改良三角翼。為了節省成本，XB-1採用非常成熟的通用電氣J85-GE-21渦輪噴射發動機X3，總推力為12,300 磅(22千牛頓)，最高速度1.7 馬赫。

J85發動機就是T-38與F-5E戰機所使用的發動機，操作歷史超過60年；大噪公司為了航空環保，他們特別引進永續航空燃料(SAF)。

8月23日，XB-1在加州莫哈韋飛行場(Mojave Air & Space Port)進行試滑，最高速度達到90公里/小時。

除了大噪科技，美國航太總署與洛馬公司也在進行靜聲超音速的研究，他們的X-59實驗機剛剛完成組裝，其外型與XB-1非常相同，X-59機首極度尖銳，並且有一段破壞激波的前翼。至於哪一個團隊的靜聲超音速更為有效，我們馬上就會知道。