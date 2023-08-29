鴻海集團董事長郭台銘28日宣布參選2024總統，並稱要與國民黨參選人、民眾黨參選人柯文哲談整合。前立委郭正亮直言，郭台銘的誠信有問題，過去說的話都不算數，如今說要談整合「講的話會算數嗎？」他認為，對柯、侯來說，見郭台銘已經沒必要也沒意義，因為談了郭也不會算數，且郭的民調最弱，整合也不會贏。

郭正亮29日在政論節目《盧秀芳辣晚報》表示，郭台銘的民調在4腳督都是最低，若郭不退會有約13%的選民柯文哲、侯友宜無法爭取，而在郭宣布參選後，侯、柯的支持度相加都會輸給民進黨參選人賴清德；他也直言，看不到郭台銘參選的正當性，兩岸和平、國際關係、科技升級、經濟繁榮等政見，誰來做都可以，若因為郭參選導致賴清德當選總統，甚至會讓兩岸會更不和平。

郭正亮認為，郭台銘的誠信有問題，若一開始郭就選擇尋求獨立連署參選，外界還沒話講，但郭在國民黨黨內初選落敗且在臉書發文說會支持侯友宜之後才宣布獨立參選，代表過去說的話都不算數，如今說要邀請柯文哲、侯友宜喝咖啡，「你以前說話都不算，這次喝咖啡就會算嗎？你喝完咖啡，講的話會算數嗎？」

郭正亮也提到，從來沒看過民調最低的參選人當召集人，目前的局面再拖下去，會讓侯友宜、柯文哲都不想再理會郭台銘，因為跟郭談「沒有意義」，其一是因郭民調最低，就算跟郭整合也不會勝選，第二個是「跟你談了，你也不會算數阿，那幹嘛談？」郭正亮認為，現在恐怕不會再有3個人喝咖啡，「柯文哲、侯友宜沒有誘因見郭台銘，找不到必要性」。

郭正亮也坦言，如果他是侯友宜或柯文哲，不會想跟郭台銘見面，因為沒有得分的條件，其一是郭台銘講話不一定算數，其二是到底是「誰蹭誰」，像29日晚上的郭台銘提早到柯文哲會出席的造勢場，硬炒出兩人同框的新聞，這種「硬蹭」在選舉上是弱者的行為，因為郭造不了自己的勢，這在過去也已經做過了好幾次，現在郭已經是參選人，那被蹭場的柯文哲只能把郭當成競選對手看待；他也補充說，郭台銘的民調很難有機會衝高。