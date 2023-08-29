男星吳彥祖在美國長大，他從小學習武術，畢業後吳彥祖到香港擔任模特兒，因外型英俊受到關注，因此獲得拍攝電影的機會，之後他參演《新警察故事》暴紅，並拿下金馬獎最佳男配角，成為香港知名男神；近年吳彥祖攜家人到好萊塢發展，但他仍會透過社群與粉絲互動，今他曬出高中的畢業年鑑，青澀模樣讓無數網友瘋狂。

吳彥祖29日在社群平台中曬出多張童年舊照，並寫下「找到一些高中yearbook（年鑑）的照片！我在高中時候是個壞小子，我想你們看圖也看得出來。 」照片中的吳彥祖濃眉大眼，高中就已經是個小帥哥。照片曝光後，許多粉絲誇讚：「什麼！我只看出你高中就帥得要命！一看就是校草」、「高中遇上這樣的高低得暗戀一輩子」、「初中也是！秒了所有人」、「沒看出來壞呀，又帥又可愛」、「我不信，除非你壞給我看」、「吳彥祖真的是個形容詞」、「阿祖這孩子從小就蠱」、「真的很離譜！帥成這樣」、「我高中有這樣的男生，我每次偶遇都要目送你一公里，天天製造偶遇」、「是我高中撞破頭都要追的類型」、「要是高中有這樣的帥哥，我高低暗戀三年」、「你知道你有多迷人嗎帥哥」。

吳彥祖自從到好萊塢發展後就很少回香港，7月中他來台拍攝盧貝松新片《TheWeekend Escape（暫譯：周末在台北）》，隨行的還有模特兒老婆Lisa S和10歲女兒吳斐然，一家人被目擊現身台北街頭，曾合作《西遊ABC》的劉敬也現身擔任地陪，和吳彥祖一家逛台北夜市。