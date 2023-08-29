針對日本政府排放福島核汙水，駐日代表謝長廷日前竟表示「其實微量的放射性元素反而對身體有益，例如北投溫泉」，引發外界抨擊痛批。前立委郭正亮29日在《頭條開講》節目指出，日本東京電力公司有5種方法處理核汙水，但採用了最便宜的排海，直接的聯想就是，一定是政治人物收了錢。日本政府以為中國大陸只會禁福島周邊10縣市水產，這是很離譜的估計，怎麼會有這樣硬幹的政府？結果大陸、韓國都強硬反彈。

郭正亮質疑，日本在討論處理核汙水，有5種技術上的方法，東京電力公司最後採取的就是最便宜的方法，就是排海，然後用ALPS（多核種除去設備）過濾，然後說他的ALPS是十年來的改進版，「你如果這個有效，可以過濾所有的輻射因子，你應該可以得諾貝爾獎？你可以賣給全世界！」

「為什麼沒有人買呢？連我們台灣都不知道！」郭正亮直言，他還不讓別人到現場採驗，都是東京電力公司提供給你數據。「我當立委當了10年，直接的聯想就是：一定是收了錢！」

郭正亮強調，因為東京電力公司已經民營化了，他後來拿出來的預算是34億日幣，就可以處理這件事？中國大陸跟俄羅斯後來提出一個方案是340億，「10倍，他不接受！」岸田文雄有700多億大外宣，但那是國家預算。合理懷疑，東電有政治獻金到了政治人物的口袋裡。

「你去想一想，日本的水產品1年銷到中國大陸22％，就差不多820億日幣！」郭正亮指出，到香港是700多億日幣，加起來是1500多日幣，怎麼會有這樣硬幹的政府呢？你稍微估算一下，他大概就是估算說，中國大陸大概只會禁我福島周邊10縣市，可能一個月就停了？但這個就是很離譜的估計，你為什麼會這樣估計？他大概認為美國搞定韓國了。