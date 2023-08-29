全台中小學於明（30）日正式開學，讓許多家長能喘口氣。一名網友表示，最近去全聯發現有人特別預訂了30包乖乖，還指定要綠色包裝的款式，當他以為乖乖是要放在機器上時，才發現對方是一名老師，買乖乖是希望學生開學時能夠好好上課，貼文一出，讓許多老師猛點頭，甚至還有人透露自己多年來都會準備「乖乖+麥茶」給學生，並分享其背後的寓意。

原PO日前在臉書粉專《我愛全聯-好物老實説》發文表示，前陣子去購物時，聽到一名女子和服務員預訂30包乖乖，強調一定要是綠色包裝，其他顏色都不可以，「8月30日要用」。原PO一聽以為對方公司裡有很多機器，普渡拜拜後要將乖乖擺在機器上，希望能「乖乖運作」。

沒想到，這名女子接著又預訂了30支棒棒糖，原PO一聽才知道，原來她的職業是老師，30日是國小、國中、高中的開學日，乖乖和棒棒糖都是要在當天送給學生，原PO不禁笑說，「綠乖乖的功能原來這麼多嗎？」同時也納悶，學生如果將乖乖吃下肚，恐怕就沒有功效了。

貼文曝光後，一名家長回應，幼兒園開學第一天帶兒子上學，才剛抵達就看到校方用綠色乖乖做成大型的「聰明門」，要讓小朋友們通過，當天放學後讓每人帶一包乖乖回家。其他網友則說，「不能吃，要供著XD」、「外服內用都要啊」、「乖到骨子裡」、「吃了才會乖乖呀」。

另外，貼文也引來其他老師回應，「老師路過，沒錯，我們開學都會帶乖乖去拜土地公」、「我也都買綠色乖乖，普渡完給學生吃掉」，還有人表示自己每次接到新班級，都會給每位同學準備一份乖乖和麥茶，「就是希望他們能乖乖、麥岔」。