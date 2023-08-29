金正恩的愛女金主愛隨行視察北韓海軍司令部，造型與以往露面時有所不同。

北韓領導人金正恩日前在北韓海軍節前夕視察海軍司令部，要求海軍全力做好應戰準備工作。金正恩譴責美國與日本、南韓合作軍演的言論、譴責上述三國領導人為「流氓頭目」，與金正恩同行的女兒金主愛則為硬梆梆的官媒報導注入閃亮「嬌」點。與金主愛5躍上一次露面時的影像相比，這次隨父親視察海軍時似乎略顯苗條，外表依然「有型有款」。

韓聯社引述北韓「朝中社」報導，8月28日是北韓海軍節，金正恩帶著女兒金主愛（Kim Ju Ae）一同視察北韓海軍司令部。金正恩在演說時痛批美國、日本、大韓民國的「流氓頭目」不久之前齊聚美國，就三邊定期聯合軍演等事項達成協議。這是金正恩首次以「大韓民國」稱呼南韓。金正恩要求北韓海軍全力備戰，貫徹最高司令部戰略。金正恩聽取司令報告後，提出「主體海軍作戰戰術方針」，確保北韓在突發衝突與戰爭發生時掌握主動權，先發制人「壓倒性制敵」。

北韓朝中社29日發布畫面顯示，金正恩（前排左二）與女兒金主愛（前排左一）27日同赴北韓海軍司令部。（美聯社）

北韓朝中社上一次發布金主愛露面的影像是今年5月，她在5月17日隨父親金正恩參訪北韓宇宙開發局的行程。（資料照／美聯社）

朝中社發布的畫面顯示，陪同金正恩視察海軍司令部的除了北韓勞動黨前中央軍事委員長朴正天、國防部長強純男，還有金正恩的愛女金主愛。美聯社報導，外界推測她今年大約10歲。

北韓官媒上次披露金主愛陪同金正恩外出視察是今年5月，當時父女一同視察北韓宇宙開發局。時隔100多天官媒再度報導，這次金主愛身穿白上衣、黑長褲，髮型梳成公主頭，上衣還有多枚金扣，頗為氣派。

金主愛今年2月出席北韓建軍75周年閱兵大典的模樣。（資料照／美聯社）

今年2月，金主愛陪同父親金正恩出席北韓閱兵大典。

與今年二月、五月露面時的影像比較，金主愛27日露面時似乎稍微苗條了些，白色上衣腰身剪裁明顯，臉蛋、頸部好像也不若冬季時那麼圓潤。冬季時節金主愛的裝扮多以深色系衣著為主，今年4月下旬過後，她的上衣就換成白色；以往髮型常見瀏海，本周日當天赴海軍司令部時則露出額頭，更加顯露她與母親李雪主相似的面容，童稚氣質也減少許多。

南韓官員表示，金正恩尚未指定金主愛為接班人。南韓當局研判，金正恩可能利用帶著女兒同場亮相的場合向北韓民眾表明，他的子女之一總有一天會接掌他的大權。金正恩將來交出大權時，將是北韓第三次世襲權力轉移。