三上悠亞在整個亞洲市場都有極高知名度，很多人或許折服於她的好身材，可是事實上，她的私服穿搭可能比魔鬼身材還有看頭。滑開她IG可以看到清一色的CHANEL與Hermes，但她也不是衝著Logo而買，而是細心搭配每一件單品，例如手拿難搶的要死的CHANEL CC in Love愛心包時，身上的毛衣螺紋線條也意外的與愛心形狀搭配。以為這是巧合？那再看看她拎著Prada拉菲草手提袋時，以格紋丹寧裙呼應包款的「類格紋」細節；CHANEL黃色handle包搭配身上的黃色格紋洋裝超級對味，連指甲也以光療做成與包款同色，可以說是一個超注重細節的人。

而她除了懂買懂穿之外，也創立了自己的個人品牌Mistreass，隱形眼鏡品牌Majette，可說是多角度經營自己，而奇妙的是，在日本、台灣、香港等地，三上悠亞也有著海量的女性粉絲，看來她的穿搭品味與服裝設計實力功不可沒。