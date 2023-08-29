女星宋茜昔日是南韓人氣女團f(x)隊長，在和SM娛樂合約到期後將事業重心移回家鄉，並跨足綜藝和戲劇領域，在作品《下一站是幸福》、《風起洛陽》中表現不俗，獲得大批粉絲的喜愛。誰料，近日陸網上流傳「宋茜疑似被戳到眼睛」的畫面，掀起討論，而宋茜也對此回應了。

從偶像轉戰戲劇以及綜藝領域的女星宋茜，近期正忙著拍攝新作品《另一種藍》，而陸網上也有多則她上工的相關畫面流傳。不過，據微博博主《嗑學君》指出，宋茜上工的過程中，遇到大批熱情的粉絲包圍，在一陣混亂下，「疑似不慎被傘柄戳到眼睛」，在陸網上掀起討論。

針對此次事件，有粉絲細查相關畫面後，認為除了粉絲們推擠的因素，工作人員的處理不當也是造成事件發生的原因之一，在微博上掀起討論。對此，宋茜今(29)日稍早前，也特地發文報平安，指出：「我沒事，拍攝正常進行。工作人員都盡力保護我，他們很辛苦，每個人都在為拍好劇努力，望大家體諒。」讓粉絲們不用太過擔心她。

貼文PO出後，有大批粉絲在底下留言表示：「姐姐沒事就好」、「要好好照顧自己」、「拍戲加油喔。」此外，也有人呼籲粉絲們若到現場，要記得守秩序，指出：「希望大家別不顧一切湧向姐姐身邊，容易發生問題」、「大家禮禮貌貌多好。」