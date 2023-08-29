聯準會主席鮑爾上周表示不排除進一步升息後，為美元多頭注入新的動力。根據FactSet數指出，美元指數29日盤中來到104.14，如果該指數能持續走高、並突破104.70，將寫下3月16日以來盤中最高紀錄。累計年初迄今美元指數上漲0.5％，已完全收復它在過去六周的失土。

今年稍早受到中國大陸與俄羅斯企圖推動去美元化，曾導致美元一度轉趨弱勢。不過中俄等國的努力顯然並沒有獲得預期成效。根據SWIFT發布的7月統計數據指出，作為國際貿易和交易工具的美元，從來沒有像現在如此受到歡迎，平台上的銀行付款，有46％涵蓋美元，創下紀錄新高。至於人民幣付款比重也略為上升、不過歐元則出現下滑。

然而SWIFT發布該統計的時間點，恰巧是金磚國家（BRICS）峰會的尾聲，今年該峰會的聲明不但沒有成為反對美元的分水嶺，反而暴露內部成員在尋求替代美元貨幣上陷入分歧。

此外許多歐美投資機構先前也多預測美元今年將反轉走弱，他們認為美元在去年9月升抵114.78的20年高點，可能是這波升勢的頂點。

不過如今情勢再度翻轉，隨著美國實質殖利率上揚，加上鮑爾暗示年底前可能再度升息，策略師認為這將帶動美元繼續走強。

Hancock投資管理公司共同投資策略師米斯金（Matt Miskin）表示：「利差和經濟相對強勁，是美元升值的基礎。」

中國大陸經濟欲振乏力正在拉抬美元走勢，並導致人民幣正朝去年11月低點邁進。此外歐元區的經濟頹靡，也持續抑制歐元走勢。相較之下，美國經濟反而維持強勁增長。根據亞特蘭大GDPNow日前發布的最新預測指出，美國本季GDP成長率可能達到5.9％。

這也意味美元在利率走高與穩健經濟等兩大順風加持下，短時間將表現強勢、很難被擊垮。