2024區域立委選戰競爭激烈，台北市第一選區(士林北投)，泛藍陣營國民黨市議員張斯綱、新黨市議員侯漢廷(以無黨籍參選)都參戰，要挑戰民進黨現任立委吳思瑤。「街頭大聲公」也到北投區自強市場進行街訪，結果顯示吳思瑤以16票大幅領先，張斯綱獲5票、侯漢廷2票，而吳思瑤、張斯綱的支持者都指出「服務不錯」是願意投票給他們的理由。

《中時新聞網》「街頭大聲公」29日到北投自強市場進行「北士林、北投區立委你支持誰」街訪，共23人投票，吳思瑤獲得16票壓倒性勝出，許多支持者都稱讚吳思瑤服務好、經營很久。張斯綱則獲得5票，除因政黨傾向外，也是提到服務不錯、有勤跑市場；雖僅有2人投給侯漢廷，但都稱讚侯漢廷在政論節目的表現不錯、口才很好。

許多支持吳思瑤的民眾說，「從議員就支持到現在，做得不錯，都有在做事」、「當然是顏色…她在這裡經營很久了，小朋友從小學就一直叫思瑤姐姐」、「政策不錯，對士林北投了解度蠻高，服務很好」、「有需要找吳思瑤，沒需要也找吳思瑤」、「親切服務好，有能力」；還有一名男性支持者直接問「有沒有女生，我就豬哥，看漂亮就投了」秒投吳思瑤。

支持張斯綱的民眾說，「服務很好啊，上個禮拜也有來市場，選議員就投給他」、「做事很認真，印象很好」、「投給藍的」、「好像很負責」。支持侯漢廷的民眾則說，「給新人機會，口才很好，有看到他上政論節目，年輕有為」、「他有上過電視，蠻喜歡他的言論」。