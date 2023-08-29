針對日本政府排放福島核汙水，駐日代表謝長廷日前竟表示「其實微量的放射性元素反而對身體有益，例如北投溫泉」，引發外界抨擊痛批。韓國總統尹錫悅近日親自大啖海鮮，安撫民眾疑慮，但也引民意反彈，大罵他舔日。前駐紐西蘭代表介文汲29日在《新聞大白話》節目強調，韓國總統只做一任，中途要拉下來很不容易，但尹錫悅岳家已經傳出有問題，如果被查出貪污舞弊，他跟民意對幹的態度，恐讓自己處境危險。

韓國漁業人士憂心，民眾對海鮮的食安疑慮恐嚴重衝擊國內水產品消費。南韓總統尹錫悅不但親自大啖海鮮，安撫民眾疑慮，南韓政府也提高明年度相關預算4成至7380億韓元（約新台幣171億元），協助應對水產品消費恐萎縮等問題。

「尹錫悅也是舔日，名列前茅啦！」介文汲表示，不過如果跟有一位謝先生來比的話，尹錫悅還是要跟謝先生多學習，謝先生比他更膽大妄為！

介文汲提到，尹錫悅現在在韓國的民調掉得很低，上一次對他差評、對他表現不滿意的，已經上到57％了，好評也不過才32％，所以他的名望事實上在韓國很糟糕。而且這次日本排放核汙水，不負責任的行為，韓國民間反應非常強！韓國還是不愧為一個抗議民族，民族情緒很強。

「所以尹錫悅等於是跟韓國的民意對著幹，他的命運可以看得出來！」介文汲強調，反正韓國的總統都是幹一任，所以為什麼尹錫悅會這樣硬幹？就是因為他只幹一任。在中途要把總統拉下來容不容易？自己問過韓國朋友，真的不容易！必須要被彈劾，必須要有法律上的瑕疵，要犯法。但是尹錫悅要小心，他的岳父岳母家族裡已經有人有問題了，所以如果被查出有貪污舞弊的問題的話，他還是有可能幹滿不了五年。

介文汲直言，尹錫悅現在得罪韓國主流民意，得罪到這種程度，這個人算是蠻危險的。至於我們有一位謝先生的話，他基本上反正也不選舉了，他的動機我們不明，但是讓我們台灣人在日本人面前，更被人家看不起，「做這種發言實在是齁，無法理解啦！」