中秋節帶動蛋黃酥買氣，許多名店更是訂單滿滿，不過市面上蛋黃酥售價有高有低，就有一名網友好奇發問「蛋黃酥多貴就不買了」，引起廣大網友討論，其中不少人異口同聲認為，蛋黃酥一顆50元已經是天花板了。

一名網友在PTT女板發文表示，中秋節即將到來，許多人都在瘋狂訂購蛋黃酥，有些一顆就要一兩百塊，認為自己常買的6顆350元就很好吃，不過今年家人看中一家蛋黃酥禮盒，6顆要價550元，等於一顆90元，好奇價格貴的到底有多好吃，試問「蛋黃酥貴到什麼程度你們就不會買了呢？」

貼文引起眾人熱議，「雖然說不會買，但是那些一顆1-200還是賣爆」、「陳耀訓網路上賣兩千多也是有人在買」、「0，真的都別人送的」、「0，不買不收，沒煩惱，過節最重要」、「破百都不買」、「想到熱量就不想吃了」、「不買糕餅類當伴手禮了，熱量太高像是在害人」。

留言當中最多人認為一顆50元是上限，「一顆超過50就要考慮」、「真的很饞想吃，頂多50」、「50就要考慮很久了」、「一個50左右可以接受」、「超過50我就不買，自己做」、「50以上我是不會買的」、「一顆50就很猶豫了...超過不會想買」、「60吧，再高就真的謝謝不連絡了」、「有名氣的小烘焙坊50-70合理」。