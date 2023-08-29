童星「喬喬」于卉喬2012年被爸爸上傳一支自己哭喊「不要笑」的影片，在YouTube創下驚人點閱率，可愛模樣讓她瞬間爆紅，並開始獲得MV、電影的演出機會，更在《我們與惡的距離》獲得大眾關注。2019年時突傳出喬喬生母離世的消息，後來她也逐漸淡出演藝圈，而今(29)日，她卻突更新社群，曝光自己長大後的模樣。

喬喬自2012年爆紅後，除了出演微電影，也在蕭敬騰、五月天的MV中現身，也在電影《KANO》、電視劇《我們與惡的距離》中擔綱一角，可愛萌樣獲得不少觀眾們的關注。然而，她近年來卻逐漸淡出演藝圈，並在臉書粉絲專頁更新個人簡介，寫上：「我是喬喬于卉喬，目前還在念書，同時努力成為一位專業的演員。」看似將生活重心回歸課業上。

不過喬喬今(29)日突更新個人IG，發文寫下：「昨天下午去看了特映，短短一小時卻讓我驚奇連連！」推廣自己近日去觀看的節目。此外，在該則貼文中，也一併附上自己的近況照，讓不少網友紛紛留言表示：「喬喬！好久沒見啦，好可愛好美呀！小大人」、「從小孩子變成小大人了」、「想你了！」

事實上，喬喬2021年時，曾在臉書上開直播與粉絲們互動，才短短不到一個小時的影片，便吸引大票粉絲觀看，更有將近700則留言，紛紛表示對她的支持以及期待她未來新作品的推出，顯見仍有不少人關心她的動向。