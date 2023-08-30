張旭成是台大政治系畢業、美國華盛頓州公立大學政治學碩士、美國哥倫比亞大學政治學博士，民進黨籍，曾經擔任4屆立委，在立委任內曾分別擔任過國防委員會與外交委員會召集委員，並曾擔任過國安會副秘書長、民進黨駐美代表等職務。

1979年1月1日美國與中國建交，並且與中華民國斷交。美國國會為了制定台灣關係法召開聽證會，張旭成是出席的6名在美台灣人之一。（編輯：蘇龍麒）1120829