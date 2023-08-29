彭博社報導，俄羅斯總統蒲亭同意10月訪問中國。克里姆林宮今天針對這項報導表示，中俄正在協調雙邊接觸的行程，若有任何具體活動和日程將會適時公布細節。

根據彭博社，蒲亭（Vladimir Putin）應中國國家主席習近平邀請，準備10月赴中國參加「一帶一路」高峰論壇。

路透社報導，克里姆林宮表示：「俄中各層級雙邊接觸，包括最高層接觸的行程尚在協調中。若有具體活動和時程，我們將會適時告知各位。」

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