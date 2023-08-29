周一美股三大指數同步收高，為近幾周來罕見。周二投資人觀望稍晚公布的就業報告，拖累三大指數開盤小跌，但隨著美國勞工部公布的7月職位空缺下降幅度超出預期，反映勞動力市場持續重新平衡的狀態，美股早盤漲幅擴大，三大指數開低走高。輝達、超微勁揚逾2%。

截至台北時間29日晚間11點15分，道瓊工業指數上漲105.32點（或0.30%），暫報34665.30點；那斯達克指數上漲182.13點（或1.33%），暫報13887.26點；標普500指數上漲36.78點（或0.83%），暫報4470.09點；費城半導體指數上漲71.12點（或2.01%），暫報3608.99點。

5大科技巨頭同步走揚，蘋果、臉書母公司Meta、微軟與亞馬遜皆漲逾1%，谷歌母公司Alphabet大漲逾3%。半導體類股方面，輝達大漲3.37%，超微漲2.79%，台積電ADR漲0.84%，聯電ADR漲2.21%。

美國勞工部29日公布的7月職位空缺從6月的917萬個降至883個，為過去7個月來第6次下降，低於市場預估的950萬個，創近2年新低，顯示美國勞動力市場逐漸重新平衡，有助紓緩通膨壓力。