中央氣象局蘇拉颱風警報記者會

蘇拉颱風進入巴士海峽逼近南台灣，今晚強度已增強為強烈颱風，颱風眼也更加清晰明顯，屏東、恆春半島列入陸上警戒區，明（30）日受颱風外圍環流雲系影響，台灣東半部、屏東恆春首當其衝，將有明顯降雨。

氣象局簡任技正伍婉華指出，蘇拉颱風於29日晚間11點增強為強烈颱風，不過七級暴風半徑仍維持在180公里，颱風外圍環流雲系接近，東半部及恆春半島首當其衝，今晚至明晨將陸續降雨，明日一整天都有陣雨，周四（31日）蘇拉颱風中心將移動到台灣西南方海面，除東半部降雨以外，南部也會出現短暫陣雨。

氣象局預估，蘇拉颱風暴風圈30日下午會觸及恆春半島。（氣象局）

至於第11號颱風海葵颱風，向西北西方向行進，預估周五到周末通過琉球群島後會向北轉，後續是否會影響蘇拉颱風走向，還需要持續觀察。

氣象局表示，蘇拉颱風29日23時的中心在鵝鑾鼻南南東方海面，向西北西移動，其暴風圈逐漸進入巴士海峽，對屏東及恆春半島將構成威脅。今(29日)晚至明(30)日蘭嶼、綠島、恆春半島及東南部沿海空曠地區將有9至10級強陣風，新竹以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風。

蘇拉颱風目前以每小時13公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒51公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺，相當於17級風以上，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑80公里。