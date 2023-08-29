台東知名美食「榕樹下米苔目」，29日晚間20時許在臉書粉專突然貼文宣布歇業，並感謝長期光顧的顧客們。（翻攝臉書「榕樹下米苔目」粉專）

台東知名美食「榕樹下米苔目」，29日晚間20時許在臉書粉專突然貼文宣布歇業，並感謝長期光顧的顧客們。po文一出，讓大批老饕錯愕不捨，在留言處詢問，有知情的網友透露，疑似是掌廚阿嬤過世的關係。

臉書粉專「榕樹下米苔目」發文表示，感謝台東、台灣、世界各地的鄉親朋友們，對榕樹下米苔目的長期支持與熱情，與你共度的美好時光仍歷歷在目，「辣椒很辣、我要阿嬤煮的米苔目、我要菜多、我的要湯麵分開、我要沒煮的...」這些都是店內專屬的語彙，感謝這些相遇的時刻，這一切都將成為過去。

「感謝我們曾經彼此相遇的時刻，這一切都將成為過去，未來我們也許在世界某個角落相遇，願您我的臉上都帶著一抹燦爛的笑容！」

po文一出粉絲紛紛留言，「去台東就是要吃榕樹下啊！」、「怎麼那麼突然」、「台東的回憶⋯」、「這消息太突然，我好難過」、「好捨不得，伴隨著我們成長，我最愛的米苔目」，還有人說「上週吃就發現人馬異常，原來真的有事」、「好可惜！沒有把阿嬤的愛傳承下去」、「美好的味道已成回憶，謝謝阿嬤辛苦了！」、「阿嬤過世了，朋友版上有人講...」。