俄羅斯官貝表示，使用全自產組件的SJ-100 短途客機，已完成了首次飛行，這是俄羅斯擺脫西方鉗制的重要一步。

戰爭很無聊(Waris boring)報導，俄羅斯工業部長曼圖羅夫(Denis Manturov )稱，SJ-100的成功飛行，是俄羅斯航空業重要的成就。

這架純俄國零件的SJ-100，試飛持續了約54分鐘，飛行高度3000公尺，最高時速達到343公里。儘管這個速度對於噴射飛機來說相當低，高度也不足，但工業局認為，這次試飛是成功的，「表示俄國具備可靠的系統運行能力，以及飛機安全控制能力。」

🇷🇺 The first Russian domestically produced passenger jet, the SJ-100 just performed its first test flight. All parts were sourced from the Russian federation.



Sanctions do nothing but make Russia less and less dependent on anyone. pic.twitter.com/UERNbxsVin — Spetsnaℤ 007 🇷🇺 (@Alex_Oloyede2) August 29, 2023

SJ-100由蘇霍伊公司(Sukhoi)設計，阿穆爾河共青城(Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant)生產，原名是「蘇霍伊-超級噴射機100」(Sukhoi Superjet 100)，簡稱SJ-100。它是一款支線小客機，乘客約100人。

自2010年開始生產，當時使用了許多外國零部件，比如該機的 Sam146渦輪扇發動機(PowerJet Sam146)，是俄羅斯土星聯合體(UEC Saturn)與法國賽峰(Safran)的合作成果。然而，俄烏戰爭爆發後，美國和歐盟禁止向俄羅斯出口各種重要設備，也包括航空零件，這迫使俄羅斯的飛機只能從退役飛機中拆東補西，相當不可靠。

為了突破困局，俄羅斯只能自行製作西方供應的零件，或是採用逆向工程的方式仿造。