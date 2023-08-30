近日一名網友在PTT中發問，表示自己假日去朋友家作客，對方目前已經結婚，與老婆育有一子。房子是朋友爸爸留給下來的，每月還是要繳房貸，但價錢就像租屋。原PO有感發問「沒有父母資助，是不是根本沒辦法有一個三房的房子可以住？」

原PO在PTT女孩版發文，標題「同年齡有房的人不靠父母會可能有嗎」，表示他假日拜訪同年齡的已婚朋友，朋友一家三口居住在新北，並有一個三房兩廳的家，聊到房子問題，朋友說這間是爸爸留給他們的，但仍舊要繳房貸。之後原PO回去反思，「現在我們同年齡的，父母如果沒有資助，是不是根本沒辦法有一個三房的房子可以住？」

該則貼文引起不少網友討論，部分網友分享父母資助經驗，「結婚生孫子公婆獎勵算嗎XD，有聽過因此生三個的貴婦太太」，也有許多網友現身說法，表示「我認識不靠父母的買房子的都自己當老闆，一個開潮牌店、一個賣吃的」、「去年25歲買房，不到一千萬給你參考。選擇比努力更重要，尤其是工作」、「6年前跟老公all in買了900萬的中古華廈+1車位，好險那時候有買，現在房價更嚇人」。

不少網友認為房子要先買，認為這樣比較不吃虧，「現在不買以後天價」、「在台灣房子是有機會就要買的東西，根本不用想要把貸款繳完」、「不用買太貴或是一定要台北市蛋黃區」。

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