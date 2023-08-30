中國一名36歲的化學生在美國博士班求學多年，而他對於周遭任何事都疑神疑鬼，當樓下搬來新住戶後，他也一直認為對方製造出馬桶蓋的噪音讓他睡不著覺。沒想到他竟因此利用自己的化學專業，偷偷在鄰居門口放毒，造成鄰居一家人出現慢性中毒的情形。

綜合《紐約郵報》、《每日郵報》報導，美國佛羅里達州（Florida）坦帕市（Tampa）一名男子奧馬爾（Umar Abdullah）與自己的妻子在去年6月搬到當地一處公寓後，便產下一女。不過在他們居住期間，時常遭到居住在樓下的中國男子，抱怨他們製造出不明「馬桶蓋」聲響，害他整夜失眠。

在經過一段時間後，奧馬爾一家開始出現莫名的頭暈和嘔吐的情況，而當有次奧馬爾請朋友來他家幫他收取包裹時，他的朋友也向他表示自己聞到很濃的化學味道。之後奧馬爾也注意到家中的「化學氣味」，立即清理了通風管道及通風口，還請消防部門到家中做檢查，但化學氣味仍揮散不去。

之後奧馬爾注意到門口下有一條小縫，便想起與樓下時常抱怨他們一家的中國男子。於是他就在家門口裝上隱藏式的監視器，沒想到竟真的拍到對方注射不明化學藥物在門縫的影像。

而當奧馬爾得知此事後，立即前往警局報案，而根據警方初步調查，這名中國男子李書明，是就讀當地南佛州大學（University of Southern Florida）的一名化學系博士生。最終警方以持有危險管制藥品、竊盜等重罪將他逮捕，目前已被交保，將於12月5日出庭接受審判。

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