2023世界客家博覽會8/11至10/15於桃園市各區盛大展演中，為期66天的展期帶給民眾多元展覽、表演、多媒體投影、地景藝術等特色展演。在「永安海螺文化體驗園區」除了可欣賞「日嚐－海遇客家」大型裝置互動藝術外，桃園市政府在世客博期間以「潮客」為主題，邀請桃青之星、後生學子、客家歌手或樂團等加入展演陣容，每週假日規劃客家流行音樂表演，活動精彩不間斷，邀請民眾一同感受音樂浪潮！

「潮客」音樂會每月推出不同展演主題，9月份以「團結˙新潮崛起」的概念，展現海客牽罟的團結精神，邀請歌手跨域合作，9月2日及3日更以「桃園恁青」為主題打造全新亮點演出，邀請客家金曲創作才子羅文裕、FEniX及韋禮安等歌手熱情開唱，不能到場參與的民眾也可鎖定「世界客家博覽會」官網、FB粉絲專頁及「桃園事」YouTube頻道線上直播。

「桃園恁青」9月2日由客家金曲創作才子羅文裕擔任音樂策展人，集結桃園青年熱音、熱舞、嘻哈研究等校園社團，以及「海客歕嘟」達人許立志等共同跨域合作帶來開場演出，由象徵海客精神的『歕嘟』雄厚的聲響揭開序幕，不同領域的青年社團層次循序加入，共同演唱世界客家博覽會主題曲《Hakka New World》；並邀請金曲獎最佳客語歌手吉那罐子、臺灣最小年紀搖滾樂團JHALL、臺灣時下火紅的男團FEniX輪番演出，多元型態展現桃園青年活力。

世客博潮客音樂會「桃園恁青」邀請FEniX合作演出。(圖/桃園市政府提供)

9月3日邀請DJ-PP、Sundae、拷秋勤樂團等跨界合作以「客嘻哈時代」開場，客家流行音樂搭配HipHop、House、Locking、Breaking、Jazz 、Popping等多元舞蹈演出；另邀請臺灣客家後搖滾風格樂團粹垢TRAEGO、兩屆金曲獎最佳客語專輯獎黃子軒與山平快、創作才子韋禮安等重磅登場。

金曲獎最佳客語專輯獎黃子軒與山平快9/3在「桃園恁青」熱情開唱。(圖/桃園市政府提供)

此外，現場觀眾可掃描青年事務局官方Line帳號集點，集滿2點可兌換抽獎券，抽獎券可抽Switch、GoPro 11、拍立得等多項好禮；集滿3點還可獲得全臺唯一會唱客家歌曲的「潮客-骨傳聲棒棒糖」，活動詳情可上「潮客音樂會」活動網頁查詢，更多世客博資訊可查詢「世界客家博覽會」官方網站。(桃園市政府廣告)