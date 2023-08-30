CMoney數據顯示，台股ETF受益人數約500多萬人，其中超過56%是買高股息ETF，顯見其受歡迎程度。13檔高股息ETF中，統計至8/25，規模前五大分別為元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)、復華台灣科技優息(00929)、富邦特選高股息30(00900)、元大台灣高息低波(00713)。

其中，00929今年6月掛牌以來創造了不少市場話題，以每月配發金額偏穩定著稱，連兩次配息率約8%，又能順利填息，吸引八大長老及散戶持續買進，規模短短一個月，從高股息ETF老五，晉升為老三。

此外，00929已於8/14第一次發放配息金額，許多網友也開始熱烈討論，分享領息放大術。大致可分為三大類型，一是領息直接拿出來用：有網友分享花了180萬元，在00929募集期間股價15元時，買了120張，若每年可以8%穩定配息，每月約領10,800元，多一筆吃吃喝喝錢，而且股價還有可能漲高，股價股息雙頭賺！

二是領息再投入：00929股息發放日設計很巧妙，通常是在下次除息前幾天入帳，讓投資人可以拿到股息後再投入參與除息，透過息滾息，加速資產累積速度。舉例來說，第一次股息發放日是8/14，剛好是在第二次除息最後買進日8/16前。

存股達人建議，股息可以閉眼直接再投入，自主定期定額，若每月無痛存一張，以每張股價16,450來算，若每年穩定8%，採用股息再投入者，第10年約可存到172張，每月領18,863元，比120張(股息不投入)每月多5,700元，剛好在二代健保課稅門檻邊緣。

三是領息、出借兩頭賺：由於00929很搶市，有些存股達人會趁熱潮出借股票，因此，除了每年年化配息率8%外，再加借券利率(假設3%)，年化配息率可以放大為11%，當起股市小租公。而且存股不作價差，沒有call券風險，以存100張來說(股價16.45，殖利率8%)，每月現金流估約10,967元，再加上借券收入一年再多23,661元，有夠補！

若想要享受00929月月領的實質回饋，目前富邦證、國泰證、元富證、玉山證、兆豐證、統一證、凱基證、群益證、華南永昌證等9家券商均有提供定期定額服務，讓投資人可以分批進場，進行中長期投資，與台灣優質科技公司共同成長，有機會股息與價差兩頭賺，提早財務自由不再遙不可及！

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。