由佩潔主持的《超好宅開箱》介紹台中太平「綠雅圖」推案，雙語學區讓孩子贏在起跑點，更有特色公園與豐富生活機能圍繞，基地位處低基期補漲帶，吸引年輕小家庭首購。

台中太平區市民大道開通後，整個台74線周邊僅太平區處於3字頭。(圖:中時新聞網)

自2022年台中太平區市民大道開通後，周邊建設和人口不斷的增加，附近的生活機能也隨之興起，環顧整個台74線，發現附近房價超過4字頭，僅太平區處於3字頭的低基期補漲優勢帶，CP值高，享便利交通、明星雙語學區與成熟商圈等利多。

「綠雅圖」仰賴台74線快速道路，方便往來各縣市，生活仰賴中山商圈與樹德商圈，開車與步行皆宜；鄰近明星學區，距離台中目前唯二的公立雙語學校「新高國小」僅一街之隔，下樓轉彎便能抵達，讓家長接送安心，雙語教育讓孩子贏在起跑點。

「綠雅圖」仰賴台74線快速道路，方便往來各縣市，生活依靠鄰近中山商圈與樹德商圈，開車與步行皆宜。(圖:中時新聞網)

假日散步可至鄰近的「馬卡龍公園」，剛落成便成為熱門景點，擁有全台公園最高11公尺的溜滑梯，同時也是全年齡層共融的友善公園，不只假日人潮多，平日也很熱門。此外，台中最大體適能中心「太平國民暨兒童運動中心」坐落公園中央，未來提供室內與戶外的運動空間，還會舉辦多樣性的活動，對於喜歡運動的住戶實屬佳音，預計2024年完工。

新手爸媽的育兒置產首選「綠雅圖」，規劃26-28坪2房、33-35坪的3房，坪數適中，2房的主臥擁有大更衣室，3房房間能容納雙人床，目前綠雅圖成交單價約在35-37萬，雖然與區域行情相當，但案件充滿驚喜。除了優質建材，家電設備更選用全室清境防塵VAF正負壓空氣轉換器、日本三協氣密窗、搭配6+6膠合玻璃和超耐磨的德國優樂木地板，空氣品質和隔音臻於完善，加上PANASONIC智慧馬桶、美國KOHLER衛浴和英格爾電動曬衣架，強調剛性自住的完整性。

「綠雅圖」規劃26-28坪2房、33-35坪的3房。2房的主臥擁有大更衣室，3房房間能容納雙人床。(圖:中時新聞網)

公共設施增設健身房、閱讀室和咖啡廳，其中瑜珈室使用羽球球后戴資穎代言的健身鏡，全方位提升住戶的生活體驗。「綠雅圖」讓大家長住得舒適，小孩也能玩得開心，吸引太平區首購族目光，更讓年輕小家庭趨之若鶩。