台積電與三星在先進製程領域競爭激烈，韓媒撰文示警，在同樣條件下，台灣稅賦優勢高於南韓，加上南韓晶片法案將於明年底結束，兩國競爭差距恐進一步拉大。

根據《東亞日報》報導，台灣半導體企業能享受的稅賦優惠比南韓企業多，從企業稅來看，南韓企業要繳24%，台灣則是20%，台灣的研發投資減免稅額抵扣是25%，但返還上限是1200萬韓元（約新台幣31.5萬元），設備投資稅額減免5%。南韓則因政府補助，依照投資金額會返還其40%。

再者，台灣最低實質稅率為12%、南韓則是17%。首爾大學稅務系估計，若A公司同樣在台灣與南韓的半導體業投資2兆韓元，南韓企業將比台灣企業多交約33.3%、約850億韓元（約新台幣22.3億元）的稅金。

報導認為，《韓國晶片法》將於明年底結束，而台灣到2029年為止，將提供相同水平的優惠，屆時兩國之間的優惠差距將進一步拉大。