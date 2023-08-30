AI股在8月這波股價下修潮中，人氣一哥緯創表現相對弱勢，專家警告，一旦緯創頸線107.5元與季線108元有效跌破，恐持續下探，以支撐落在高點161.5元的黃金切割率 0.618估算，股價約99元，預估今年每股賺5元，本益比20倍，趨近合理價位。

緯創29日股價開小紅，盤中一度翻黑，所幸買盤進場承接，終場收在平盤109.5元，距離季線僅一步之遙；技嘉、廣達分別上漲2.6%至354元、2.73%至244.5元，兩檔均守在月線之上。

萬寶投顧總監蔡明彰表示，台廠吃AI鏈大餅，最主要在AI 伺服器。其中，包括AI 晶片模組、主機板、基板、伺服器、機櫃五大部分。台股各產業以這五大 AI 鏈最有關的是電腦及周邊設備類股，該類股指數從今年 4 月下旬低點141點起漲，至7 月下旬衝273點高點，3 個月共計大漲94％。

他認為，如此漲幅已充分反映AI題材，自7月下旬高點來近一個月，電腦及周邊類股已做頭，剩下右肩反彈，市場利用8月24日輝達財報拉高，再一次徹底出貨。當天該類股成交占大盤比例高達 41％，破歷史紀錄，隔天重挫近5％，割最後一批韭菜。

蔡明彰分析，通常大漲的飆股做頭又確認右肩後，有很大機率先做象徵性掙扎，市場會誤認破底翻，其實是最後一次的逃命，結果會摜破頸線，進入一波多殺多的主跌段。

他提醒，緯創頸線在107.5 元與季線 108 元，若有效跌破，將引發 AI 鏈的持股信心危機。一旦跌破頸線，恐持續下探，以支撐落在高點161.5元的黃金切割率 0.618估算，股價約99元，預估今年EPS 5元，本益比20倍，趨近合理價位。廣達今年 EPS估10元，以20倍本益比計算，合理價位 200 元，廣達下檔空間相對較小。

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