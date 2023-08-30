南投縣仁愛鄉1名28歲林姓男子，去年9月12日一早喝酒後，與同事劉男、田男發生口角，劉男竟朝他太陽穴狂歐10多分鐘，林男離開現場後，卻因傷重路倒在廬山部落一處路旁，經送醫急救，隔天傷重不治。

林男爸爸難過表示，兒子是坐在小貨車上，遭劉男往太陽穴毆打了10多分鐘，簡直就是置人於死地。林男女友也說，9月11日男友就有去找劉男，她打電話跟男友視訊時，就有聽到男友被打的聲音，但追問細節，男友都不願多說。

據了解，死者林姓男子為仁愛鄉平靜部落居民，與劉男、田男都是同事，林男因為工作關係借住劉男位於廬山部落的家，12日一早他在同事家就開始喝酒，直到上午11時許，林男酒後因細故與同事起口角，慘遭劉男毆打。

林男被打後曾與附近居民閒聊，當時並沒有任何異狀，直到下午2時許，劉男與田男才發現他倒臥路邊，2人因毆打林男心生畏懼，警消詢問時，竟假裝「不認識」林男。

全案被依傷害致人於死罪嫌被警方送辦，檢方偵結依法提起公訴，一審判決劉男傷害致人於死罪，處有期徒刑7年6月。劉男不服判決提起上訴。

高院法官審理，辯護人主張劉男平日對林男多所照顧，因林男未聽從建議將其向田男借用之機車加以修復，一時情緒失慮，除掌摑林男頭臉部，還用中空竹棍揮傷，劉男犯後自白坦承犯行、深具悔悟，因調解未具共識而未能達成調解及賠償。

法官審酌，劉男之前有不能安全駕駛之前案紀錄，堪認素行不佳，僅因機車修理問題及不滿林男工作態度，竟持續掌摑其頭臉部，並以竹棍揮擊導致林男左耳受傷，最後因顱內出血及腦損傷而死亡，造成家屬難以撫平之創傷，嚴重危害社會治安。

法官日前駁回上訴，維持原判，劉男因犯傷害致人於死罪，處有期徒刑7年6月。可上訴。