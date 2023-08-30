香港女星上山詩鈉雖已淡出演藝圈多年，仍和圈內好友持續保持聯繫，日前她慶祝59歲生日，派對眾星雲集，包含劉嘉玲、梁朝偉、袁詠儀、鍾鎮濤、張智霖、梁家輝、葉童等，其中同為第一代「晶女郎」的邱淑貞與關秀媚也罕見同場，兩人都依舊氣質出眾，令人驚艷不已。

邱淑貞和富商尪沈嘉偉一起出席上山詩鈉慶生趴，只見她穿上黑色風衣、紮起頭髮，畫著淡妝的她依舊氣質出眾，完全看不出已經55歲，保養得宜；而關秀媚則是穿上白襯衫搭卡其長褲，皮膚白裡透紅，絲毫看不出歲月痕跡，一點也不像57歲的年紀，兩人駐顏有術的凍齡美貌，驚艷眾人。

邱淑貞和關秀媚都出席上山詩鈉慶生派對。（圖／取自上山詩鈉IG）

其實，邱淑貞和關秀媚都參加過港姐選拔，進入演藝圈後獲得王晶賞識，邱淑貞出演過不少王晶的電影，在電影《赤裸羔羊》中的性感演出，奠定她「性感女神」的地位，不過1999年和富商沈嘉偉結婚後就息影，育有3個漂亮女兒。

而關秀媚和任達華合演三級片《賊王》，在片中有大膽的濕身露點演出和香艷床戲，她也因此爆紅，受到王晶賞賜，連續接拍幾部他的作品，如《龍在江湖》、《龍在邊緣》、《電影鴨》、《爛賭傳說》等，還憑藉《每天愛你八小時》入圍金馬獎最佳女配角。

不過她2002年因涉嫌酒駕，加上找人頂罪被捕，最終因串謀妨礙司法公正被判入獄兩星期，星途盡毀，而引退多年的她，傳出投資有道，加上男友家境不錯，因此生活無虞，而她也常做義工，享受平淡安逸的人生。