鴻海創辦人郭台銘28日正式宣布以總統參選人的身分投入2024總統大選，外媒好奇郭身為鴻海大股東，未來大陸若透過鴻海施壓該如何是好，結果郭當場喊「Yes please」。對此，中天《盧秀芳辣晚報》29日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對於郭台銘參選2024，許多人一面倒，直言「我現在絕不會投他」、「明知道自己選不上為什麼還要出來攪局呢？」引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》28日由「辮子妹」進行街訪，對於郭台銘參選2024，許多民眾紛紛認為，「我現在絕不會投他，我覺得他比較適合當企業家」、「他的一些做法我不是很認同，比如選總統，明知道自己選不上為什麼還要出來攪局呢？我不懂他為什麼要沒事找事做」、「我覺得他就是在唬爛，他就是在博聲量，想辦法讓老二、老三讓給他，大家都把它當笑話在看」、「如果郭台銘沒有出來亂，到最後都是藍綠對決」、「郭台銘講話不實在，赴美設廠丟臉丟到國外」。

同時更有民眾也直言，「很傻眼，他講一句話股價就跌了，害我投資的東西跌了，為什麼要亂講話？」、「郭台銘就是來亂的」。