鴻海創辦人郭台銘28日宣布以總統參選人身份投入2024大選，投下震撼彈。媒體人黃揚明29日在《大新聞大爆卦》節目強調，各家民調考量大選前10天民調要封關，所以最近民調都調整在8月底做。郭董看到TVBS民調竟然沒有納入四腳督，根本沒把自己放進去，這樣他就無法把籌碼墊高。郭董認為「我還沒有公布，就已經有10幾％了！如果我宣布參選了還得了？」

不幸的是，郭宣布參選後依美麗島29日曝光的最新民調顯示，郭台銘以10.5％墊底，更比先前《美麗島電子報》公布的總統民調，當時郭台銘12.0％的支持度，崩跌了1.5％。

黃揚明提到，本來郭台銘在這個時間有一場活動，也沒有一定要在這個時間宣布，可是在上週五、六的最後關頭，他決定要在這一天宣布了。其中一個關鍵應該是上週五TVBS民調公布，「沒有郭台銘！就是人家連民調都不把你放進去！」沒有四腳督的選項。

黃揚明指出，郭現在覺得他要衝民調，他要把籌碼墊高，可是當今天民調公司直接把你拿掉的時候，你要怎麼告訴人家說你有實力？而且有發現的話，現在很多民調公司把時間放在每個月的30、31日，為做民調的時間，為什麼？因為做完民調，最晚在隔月的1日、2日，就能公布民調結果，那才能趕上選前的「封關民調」。大選是明年1月13日，1月2日是公布民調的最後期限，所以很多民調公司把時間改在8月底。

「所以昨天那個時間點，剛好可以趕上8月底這一波！」黃揚明強調，接下來會有好幾家公司在這個月底做民調、公布，郭台銘就是要確認當民調一公布，自己能衝到什麼程度？所以他當天講了一句話：「我還沒有公布，就已經有10幾％了！如果我宣布參選了還得了？」

黃揚明表示，這是郭陣營一直以來的論述，就是還沒有宣布，還不能算是真正的民調。但對藍白陣營來講，他們覺得這個就是你的「底氣」了。但事實卻是，依美麗島最新公布的民調，郭宣布參選後支持度由12%左右降至10%，不升反降！