鴻海創辦人郭台銘28日開記者會，宣布參選2024總統大選，形同裂解在野結盟，而29日《美麗島電子報》2024最新總統大選民調也出爐，在四腳督的情況下，郭台銘以10.5％墊底，對比25日《美麗島電子報》公布的2024總統民調，當時郭台銘12.0％的支持度，卻不增反減崩跌了1.5％，引發討論。

根據《美麗島電子報》的報導對比27日的民調，賴清德支持度微跌3.7％，以38.8％穩定領先，柯文哲跌幅則為0.3％，以20.8％居次，最令人驚豔的則是侯友宜，相比上次則高漲了1.7％，但仍18.7％排名第三。而在28日郭台銘宣布加入2024總統大選，在四腳督的情況下，賴清德支持度降至37.6％，第二名的柯文哲也落到17.5％，侯友宜獲得17.4％第三，郭台銘以10.5％墊底。

而用該份民調相比25日《美麗島電子報》公布的2024總統民調，當時在四腳督的情況下，郭台銘以12.0％的支持度墊底，但在郭台銘28日參選之後，支持度卻不增反減崩跌至10.5％。而前立委郭正亮之前也強調，「郭台銘你民調三個月以來都是這樣，參選民調拉抬的難度極高，民調要暴升一定要有意外的驚喜，你不是，民調會暴升我難以想像」。