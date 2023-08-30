鴻海創辦人郭台銘28日開記者會，宣布參選2024總統大選，形同裂解在野結盟，不少網友都覺得下屆總統大位，民進黨賴清德可以「躺著選」了；而藍營如雲林縣長張麗善、立委謝衣鳳則批評郭作為。對此，前立委沈富雄29日表示，「郭董昨天宣布以後，就會一路走下坡了，那是他悲哀的開始，眾叛親離，郭董就不要理他！讓他自生自滅、自討沒趣」，引發討論。

沈富雄29日在政論節目《少康戰情室》中表示，「我覺得郭董昨天宣布以後，就會一路走下坡了，那是他悲哀的開始，眾叛親離，大家都做鳥獸散了，昨天到今天哪一則新聞對他的參選是表示肯定的？一個都沒有。你現在還要跟人家喝這個、喝那個，沒有用的」。沈富雄也預測，「到頭來明年1月13日跟我九合一選完以後的預測完全一樣的，我今天要恭喜國民黨，你們從此脫困了」。

沈富雄最後也說，「在國民黨中有50幾％的人挺侯，只要跟其他兩個人一樣，拉到接近80％，柯文哲馬上被侯友宜趕過去，柯文哲未來會一路一路的消風，至於郭董就不要理他！讓他自生自滅、自討沒趣！」