「金馬影帝」梁朝偉與劉嘉玲結婚15年，兩人膝下無子，但夫妻倆互動羨煞旁人。未料，日前烏龍爆料梁朝偉有私生子，讓他罕見動怒發文澄清。27日他受邀「兒科醫學會鵬程奮進堅毅獎學金2023」頒獎典禮，罕吐他幼年時過往，認了有心理缺陷。

日前梁朝偉受醫生好友邀請到場，在台上致辭時表示，自己來自基層家庭，每個人不多不少都有缺陷，不論是心理還是生理上，他也一樣有，更透露幼時狀況「我是單親家庭，記得在6、7歲時，爸爸有日消失了，我和妹妹由媽咪一手湊大，因為家庭環境不好，我中學未畢業就出來工作幫補家計，我覺得自己是幸運的，工作了5、6年就找到一份有興趣的工作，期間覺得自己讀書不多，但可以進修可以自修，除了努力學習，亦認真對待每一個工作，我不敢講自己很成功，但做到自己心中的要求，我一直覺得自己是普通人，如果我可以，所有人都可以。」

梁朝偉早前受訪時也說「小時候的這段經歷讓他變得敏感，也變成他後來當演員、藝人的重要特質。」成為演員後，他發現這份工作最棒的地方是可以釋放出他過去壓抑的情緒，「沒有人會知道這個是我，觀眾會以為我是在演個角色」。

他承認自己有社交恐懼症，每年他都會抽空去日本滑雪，但從來不想因此學習日文，「因為不想跟別人講話」，把去日本當作是自己紓壓的方式之一，讓自己完全沉浸在陌生的國度，覺得在當地可以享受當普通人的快樂，認為生活越簡單才是福氣。