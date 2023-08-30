鴻海創辦人郭台銘傳出宣布參選前曾與候談過，前立委郭正亮對此認為，郭台銘的行為太奇怪了，前一天才溝通隔天卻宣布參選，但侯友宜為了整合也只能忍住不生氣。主持人盧秀芳也酸說，在野陣營好像也沒有要整合郭台銘，「因為他誠信問題…怎麼整合呢？」

趙春山28日受訪時透露，郭台銘參選後他有致電詢問，郭說自己27日曾與侯友宜私會，雙方講好不要對外透露有過密會和談話內容。但綜合媒體報導，郭台銘在宣布參選當天的記者會中，被問到宣布前是否曾與藍白陣營連繫溝通過？表示他與柯文哲溝通管道暢通，至於國民黨方面，郭自己透露他跟侯友宜這兩天已經談了，並稱兩人有直接溝通管道，因侯才是候選人。

事後侯友宜被問及此事時也承認有與郭會面，但僅說兩人約好不對外透露談話內容，請大家去問郭本人。而據《TVBS》報導披露，侯友宜27日與郭在郭豪宅見面，但郭在會中未透露隔天就要宣布參選的消息。

郭正亮29日在政論節目《盧秀芳辣晚報》表示，郭台銘在宣布參選的前一天曾與侯友宜會面的消息，「我看了嚇一跳」，他不認為郭會向侯透露自己隔天會宣布參選的消息，但前一晚郭剛跟侯見過面，隔天就宣布參選，「這太怪了，怎麼會有這種事呢？」但遇到這種狀況，侯友宜也只能忍耐，因為侯最終想成為整合者，不能生氣。

同台的前立委孫大千認為，侯友宜與民眾黨主席柯文哲應該先去做整合，把郭台銘放在一邊。盧秀芳也毫不客氣的說，「好像也沒有要整合他(郭台銘)，因為他誠信問題…怎麼整合呢？」