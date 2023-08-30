針對日本政府排放福島核汙水，駐日代表謝長廷日前竟表示「其實微量的放射性元素反而對身體有益，例如北投溫泉」，引發外界抨擊痛批。前立委郭正亮29日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，日相岸田文雄有點卡住了，估計會把第一批17天排完，下個月要不要繼續不知道。因為核汙水往北排，會先到堪察加半島跟阿拉斯加，然後到加州，美國漁民會怎麼反應？學界跟環團也不會妥協。

「我認為目前大概有點卡住了，因為他第一批就17天嘛，連排17天！」郭正亮強調，現在岸田有點卡住了，他也不知道怎麼辦。所以估計就是這17天，岸田矇著眼就把它排完了。之後下一個月要不要繼續？不知道！

郭正亮指出，這個東西它往北排，會先到堪察加半島跟阿拉斯加，「我現在就很有興趣，看阿拉斯加漁民是怎麼反應？那阿拉斯加之後就是到加州！」主持人盧秀芳提到，排放時日方監測發生5起地震，海水會倒灌回日本嗎？郭正亮說「這個就是天看到了，上天看到了！」

「真的到東海大概要240天！」郭正亮提到，可是中國大陸當然不要這個結果，不能讓你大量、不斷地排。美國有大學實驗室的人出來講，說這個是不負責任！美國環團綠色和平到現在還在追。