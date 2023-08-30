自今年7月7日開始，中國大陸海警2501艦艇其實已經跨越海峽中線。對此，前海軍艦長呂禮詩24日就表示，「中國海警『常態化』在海峽中線巡弋這件事，並沒那麼簡單...」。圖為2012年9月14日，中國海監15船抵達釣魚台周邊海域巡航。（新華社）

台海緊張情勢尚未緩解，媒體人唐湘龍近日又稱「夢到」，台灣軍方在剛結束的週末「高度緊張」，解放軍已進到我鄰接區24海浬，「我夢到台灣前線導彈都已升起來了！」而台灣軍方竟然「蓋牌」！前駐紐西蘭代表介文汲指出，其實按《國際海洋法公約》，24海浬是鄰接區的開始，沒有主動採取軍事行動的權力。美國主張「自由航行」，沒有軍事操練可「無害通過」12海浬領海，我國若不核准還叫「過度主張海洋權力」。

唐湘龍近日「夢到」台灣軍方在剛結束的週末「高度緊張」，解放軍對台周邊軍演「非常激烈的表達」，它已進到我們鄰接區24海浬，「我夢到台灣前線導彈都已升起來了，一按就飛出去了！」甚至到台灣東側海域，整個繞台飛行，有些軍事細節是前所未有的，台灣軍方竟然「蓋牌」。

「就《國際海洋法公約》來講的話，24海浬是鄰接區的開始。」介文汲29日在《盧秀芳辣晚報》節目表示，鄰接區，沿岸國只有行政管轄權，沒有主權。12海浬才是真正領海的開始。所以鄰接區，沿岸國是沒有動武的權力，你如果動武的話，就是違反國際法了。

介文汲提到，美國人更厲害，美國人的所謂「自由航行」是什麼意思？就是說你12海浬領海以內，我軍艦有一種權力，叫「無害通過」。什麼意思？就是說軍事艦艇沒有把你的砲衣卸下來，沒有在裡面做軍事操演的話，就是無害通過。美國人的軍艦都可以進你12海浬，那是無害通過的「權力」，任何國家如果不同意的話，他取了一個名字，叫「過度主張海洋權力的國家」。所以我們中華民國是過度主張海洋權力的國家？

「因為我們對進入12海浬的軍艦，是採用『核准制』！」介文汲指出，就是報備制，你一定要跟我報備，然後我才同意說，你可以進來，要打個招呼！中國大陸也是核准制，就是我沒有核准，你軍艦不能進12海浬。

介文汲直言，所以24海浬就現在國際法相關規定來講，我們沒有任何主動採取軍事行動的國際法權力。