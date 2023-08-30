內政部長林右昌（右3）也在深夜到了望海巷參與放水燈活動。（張志康攝）

基隆市副市長邱佩琳（中）、郭姓宗親會主委郭慶全（右）共同參與施放水燈頭的儀式。（張志康攝）

海面上各宗親會的水燈頭熊熊燃起，望海巷也施放起煙火，吸引不少攝影愛好者及民眾的參與。（張志康攝）

海面上各宗親會的水燈頭熊熊燃起，望海巷也施放起煙火，吸引不少攝影愛好者及民眾的參與。（張志康攝）

海面上各宗親會的水燈頭熊熊燃起，望海巷也施放起煙火，吸引不少攝影愛好者及民眾的參與。（張志康攝）

傳承已經169年的鷄籠中元祭，29日深夜進行放水燈頭的儀式。各姓氏宗親會在水燈遊行結束後，將水燈頭載運到八斗子望海巷，一一將水燈頭放置海上，為海上孤魂照亮歸路。而數小時前還在防災指揮中心坐鎮的內政部長林右昌，10時許也出現在望海巷，與各姓氏宗親會問安寒暄。

29日深夜，原本應該寂靜無聲的基隆八斗子望海巷，擠滿了人潮，包括大批的攝影愛好者及民眾，都齊聚在這裡，等著施放水燈頭的儀式。基隆市文化局表示，民間習俗相信，放水燈的目的在為水上孤魂照路，前來接受人間普度，水燈頭漂流得愈遠，代表接收到普度訊息的好兄弟愈多，如此才會得到好兄弟的庇祐，再加上火勢的旺盛與運勢的象徵相連結，也意味著該姓氏團體的運勢會更好。

隨著今年輪值主普郭姓宗親會的水燈頭下水，望海巷也施放起煙火，隨著水燈頭愈漂愈遠，以及現場民眾的驚呼聲連連，讓施放水燈頭的望海巷熱鬧不已。

在施放水燈頭前，望海巷還迎來了數小時前還因為蘇拉颱風逼近，坐鎮在防災指揮中心的內政部長林右昌。林右昌說，鷄籠中元祭放水燈的活動，是基隆地方很重要的慶典，因為他是林姓宗親會理事長，所以放水燈時他一定要回來拜拜、祈福，不只是為基隆鄉親祈福，也為台灣祈福。

放水燈科儀是由基隆市副市長邱佩琳與郭姓宗親會主委郭慶全、文化局長江亭玫等人共同參與，雖然因為颱風接近台灣南部，但各姓氏宗親會的水燈頭都漂得很遠，也象徵未來一年，各姓氏及基隆都會興旺。