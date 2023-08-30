不少國家都有「笑是最佳治病良藥」的俗諺。巴西科學家發表的最新研究成果證實這個古人流傳下來的觀念不假，心臟病患者每個星期看2次讓人開懷大笑的喜劇節目，可以減緩症狀，還能降低心臟病發作與中風發生的風險。

英國《獨立報》、《電訊報》28日報導，巴西南大河州快樂港醫院（Hospital de Clinicas de Porto Alegre）研究團隊，日前在荷蘭阿姆斯特丹舉行的歐洲心臟病學會（European Society of Cardiology）年會發表前所未見的研究成果稱，笑療法（laughter therapy）可以增強心血管系統功能，對於心臟、肺臟、動脈、靜脈均有益處。

研究團隊指出，這種療法會讓冠狀動脈心臟病患者心臟內的組織擴張，從而提高體內氧氣流量，發炎症狀減輕，健康狀況獲得改善。

心臟冠狀動脈難以為心臟提供足夠血液、氧氣與營養時，就會發生冠心病症狀，動脈壁積聚斑塊，影響供血。科學家表示，冠狀動脈疾病患者相關研究使用了多種非藥物的治療方法，但「笑療法」的效益尚未獲得充分評估。

研究團隊在2016年8月至2020年12月這段期間，針對26名平均年齡64歲的冠狀動脈疾病患者進行臨床實驗，為期12周，觀察血流量增加時的攝氧量與血管擴張情況，也測量患者體內發炎指標分子的濃度。

患者分為2組，實驗組每周看2種不同的喜劇節目，每次1小時；對照組每周看2部主題嚴肅的紀錄片，例如政治、雨林等題材。實驗期間告終後，實驗組的最大攝氧量提升10%，發炎症狀指標物質「顯著減少」。

論文第一作者、快樂港醫院教授史塔非（Marco Saffi）說，本研究顯示笑療法可增強心血管系統功能，這是一種很好的干預手段：「笑對心臟健康有幫助，會釋放腦內啡（endorphin），從而減緩發炎，對心臟血管有益處，還可降低對心臟有害的壓力荷爾蒙濃度，而且能以更積極的心態面對治療。」他表示，笑療法不一定非得看喜劇節目才可執行，讓心臟病患者參加喜劇活動，或者與親友共度愉快的時光都可以，「人們應該每周1到2次嘗試能讓自己開懷大笑的事情」。至於是否單靠歡笑就能讓病情有所改善、效果能持續多久，仍待進一步研究。