大陸動力電池龍頭寧德時代16日發表新產品：神行超充電池，號稱是全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池，充電僅10分鐘就可讓汽車跑400公里，預計今年底量產，2024年第一季就有電動車裝上神行超充電池，續航力能達700公里。前駐紐西蘭代表介文汲29日在《盧秀芳辣晚報》節目表示，誰能做到續航力增加、充電時間縮短，就可以獨佔鰲頭，寧德、比亞迪現在掌握關鍵技術，大陸官方也在各地增加充電樁，為電動車做基礎建設。

介文汲表示，寧得現在佔36.8％全球第一，還有一個也是中國大陸，叫比亞迪，雙方都有很多新的電池出來。像特斯拉就用寧德時代，他現在也準備要用比亞迪的電池。因為比亞迪有一種「刀片型」的電池，設計更為輕薄，能量密度也提高。

「因為電池是電動車最主要的關鍵科技！」介文汲指出，你現在去買電動車，最麻煩的點就是，第一，它的續航力不夠，比方說充電一次跑500公里，現在隨便一輛汽油車，加滿油至少可以跑700公里。另外一個就是，充電的時間太久，常常充3、4個小時，所以一定要把充電時間給縮短。

介文汲強調，如果誰能夠做到續航力增加、充電時間縮短，他就可以在這個領域獨佔鰲頭。包括在寒冷環境的充電，這都是技術的突破。現在寧德時代不但已經有量產，所謂規模經濟，別人很難跟他競爭，因為他的量大，市場的市佔率大，成規模經濟，他的生產是最符合經濟效益的。

「再加上技術領先，所以人家說中國大陸電動車怎麼起來的？關鍵技術就在這個電池！」介文汲直言，現在關鍵電池技術由寧德時代跟比亞迪兩個掌握。中國大陸14個五年計畫，裡面有一個非常重要的項目，就是在很多地方用量化的標準，來要求各個地方增加充電樁。當你車子出去覺得跟汽油站一樣方便的時候，大家就會去買電動車，大型卡車的話有換電站，這個就是所謂中國大陸電動車的基礎建設。