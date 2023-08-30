方季惟與周治平都將於9／10開唱。（大大娛樂提供）

方季惟與周治平都將於9／10開唱，右一為徐哲緯。（大大娛樂提供）

九三軍人節將至，出道35年的玉女掌門人方季惟，即將舉辦生平首場大型演唱會方季惟《2023軍中情人 35週年》演唱會，她已全面「備戰」，相當期待！

素有軍中情人美譽的她，收到來自電台名DJ徐哲緯一張回憶殺照片，那是當年徐哲緯服役時，方季惟應邀到單位勞軍，而留下的一張傳家之寶照片，團體照中徐哲緯就剛好站在方季惟旁邊，兩人看起來似乎沒有經過太多歲月的洗禮，徐哲緯日前主持方季惟x周治平聯合記者會時，當場把合照送給心中的女神方季惟，讓玉女當場驚呼不已，直說：「太感動了！」

方季惟當年在軍中相當走紅，來自部隊的邀約不斷，她表示當時只要時間允許，都會請公司妥善安排，最記得的是，有次應邀到高雄勞軍，所有藝人被帶上軍艦的休息室，有趣地是，那是阿兵哥的房間，居然在桌子底下發現一些小紙條、或明星照片，上面寫著「xxx，我愛妳！」讓方季惟和一起勞軍的藝人都覺得阿兵哥太可愛了。

後來海軍司令親自來看大家，親切問有大家有什麼需要都可以說，當時方季惟的弟弟剛去當兵一陣子，因她忙工作無法送他入伍，心裡相當過意不去，因弟弟就被分發在高雄海軍陸戰隊，方季惟就大膽跟司令報告了，是否可以探望弟弟？沒想到司令真的很幫忙，1小時後弟弟居然就出現在她眼前，讓她驚喜又感動，但弟弟小聲跟她說：「姐，不要為難部隊耶！」原來弟弟覺得這樣不好、給人添麻煩，方季惟無辜說：「抱歉姐不知道，但不是都有個「海」嗎？」讓弟弟三條線說：「海軍是海軍，但我是海軍陸戰隊，還是不一樣的！」讓方季惟事後很拍謝，覺得一定麻煩到很多長官，超感謝司令願意促成姐弟倆相聚的美意，至今感激不已。

方季惟《2023軍中情人 35週年》演唱會和周治平《2023 情歌詩人》演唱會皆將於9／10（日）開唱，方季惟是下午三點、周治平則是晚上六點半，地點都在Zepp New Taipei（新莊宏匯廣場8F），門票已盛大開賣，購票請洽「年代售票」 （ticket.com.tw）。