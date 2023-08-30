眾所注目的APPLE秋季發表會，APPLE剛剛發佈了確切時間，將於美國太平洋時間9月12日上午10點，也就是台灣9月13日的凌晨1點。
這次的發表會主題為「Wonderlust」，邀請函上的蘋果是藍色、白色，以及不同色階的灰黑色，預料將帶給果粉許多驚喜，發表會在蘋果總部APPLE PARK舉行，也會有線上直播。
預計發布的新品有大家最關心的iPhone 15全系列以及Apple Watch S9 與 Apple Watch Ultra 2等商品。
眾所注目的APPLE秋季發表會，APPLE剛剛發佈了確切時間，將於美國太平洋時間9月12日上午10點，也就是台灣9月13日的凌晨1點。
這次的發表會主題為「Wonderlust」，邀請函上的蘋果是藍色、白色，以及不同色階的灰黑色，預料將帶給果粉許多驚喜，發表會在蘋果總部APPLE PARK舉行，也會有線上直播。
預計發布的新品有大家最關心的iPhone 15全系列以及Apple Watch S9 與 Apple Watch Ultra 2等商品。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。