眾所注目的APPLE秋季發表會，APPLE剛剛發佈了確切時間，將於美國太平洋時間9月12日上午10點，也就是台灣9月13日的凌晨1點。

這次的發表會主題為「Wonderlust」，邀請函上的蘋果是藍色、白色，以及不同色階的灰黑色，預料將帶給果粉許多驚喜，發表會在蘋果總部APPLE PARK舉行，也會有線上直播。

預計發布的新品有大家最關心的iPhone 15全系列以及Apple Watch S9 與 Apple Watch Ultra 2等商品。